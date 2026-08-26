В Башкирии не работают 60% автоматических пунктов весогабаритного контроля

В Башкирии неисправны десятки пунктов контроля за грузовиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии большая часть пунктов весогабаритного контроля находится в неисправном состоянии. Из 20 автоматических площадок не работают 12, то есть 60%.

Еще сложнее ситуация с передвижными пунктами. Здесь неисправны 46 из 53 площадок - это 87% от общего числа.

В Министерстве транспорта Башкирии считают, что отсутствие полноценного контроля приводит к увеличению количества нарушений. Кроме того, это ускоряет разрушение автомобильных дорог и уменьшает поступления от штрафов в Дорожный фонд.

Для восстановления 32 площадок, предназначенных для передвижных пунктов весогабаритного контроля, потребуется 52,8 млн рублей.

Также в ближайшие два года в республике планируют построить три новых автоматических пункта. На их создание намерены направить 1,35 млрд рублей.

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