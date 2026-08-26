Глава Башкирии обсудил с министром сельского хозяйства России развитие АПК

Радий Хабиров обсудил с Оксаной Лут уборку урожая и развитие АПК Башкирии.

В Башкирии во время уборочной кампании намолотили уже 2 млн тонн зерна. При этом власти республики рассчитывают, что по итогам года урожай окажется не меньше прошлогоднего. Об этом стало известно во время встречи главы региона с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

Стороны обсудили развитие агропромышленного комплекса Башкортостана. Отдельное внимание уделили текущей уборочной кампании. Помимо зерновых, в республике рассчитывают получить достойный урожай масличных культур.

Одним из факторов, который помогает сельхозпредприятиям работать эффективнее, называют обновление техники. В последние годы в Башкортостане активно модернизируют парк сельскохозяйственных машин.

Еще одно направление - подготовка специалистов для отрасли. В школах открывают агротехнологические классы, обновляют колледжи и общежития. Кроме того, благодаря национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» продолжается ремонт аграрного университета.

По словам Хабирова, в республике также поддерживают научные разработки в сфере сельского хозяйства. Некоторые из них уже применяются в агропромышленном комплексе.

Параллельно власти занимаются развитием сельских территорий. В районах республики по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» строят социальные объекты и жилье. В частности, сейчас реализуются проекты по строительству большой школы, ледового дворца и домов для работников сельской местности.

Глава Башкирии, в свою очередь, поблагодарил министра сельского хозяйства России за поддержку агропромышленного комплекса республики и высокую оценку работы региона.

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