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НовостиОбщество26 августа 2026 14:30

В Уфе на 96% готовы отопительные системы к зиме

В Уфе к отопительному сезону подготовили почти 5 тысяч многоквартирных домов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе завершают подготовку домов к отопительному сезону.

В Уфе завершают подготовку домов к отопительному сезону.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе завершается подготовка жилого фонда к отопительному сезону. На сегодняшний день отопительные системы готовы к работе на 96%. О ходе работ на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

В рамках подготовки в многоквартирных домах провели промывку систем центрального отопления и продолжают гидравлические испытания. Теплосистемы проверили на прочность почти в 5 тысячах МКД из примерно 5,2 тысячи, расположенных в городе.

Отмечается, что сейчас осталось провести опрессовку в 196 многоквартирных домах. Также в Уфе готовят к зиме социальные учреждения. Из 666 объектов подготовку завершили в 629.

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