В Башкирии усилят контроль за топливом и работой АЗС

Власти Башкирии приняли меры для стабильного обеспечения региона топливом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии усилят контроль за обеспечением региона топливом. Такое поручение кабинету министров дал глава правительства республики Андрей Назаров.

Контролировать ситуацию на рынке поручено Министерству промышленности, энергетики и инноваций, Министерству сельского хозяйства, Министерству экономического развития и Министерству финансов Башкирии. Ведомствам предстоит следить за топливообеспечением региона. Кроме того, власти республики намерены оптимизировать графики планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

По словам Андрея Назарова, на совещании у вице-премьера России Александра Новака обсуждались баланс спроса и предложения на региональных рынках, а также результаты анализа цен Федеральной антимонопольной службы. В ходе проверки были выявлены случаи необоснованного завышения стоимости топлива.

Также продолжается работа по заключению типовых соглашений между регионами и независимыми автозаправочными станциями.

Андрей Назаров напомнил, что правительство России планирует разработать программу восстановления логистических и складских мощностей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.