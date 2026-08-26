В 17 школах Уфы установили новые контрольно-пропускные пункты

В Уфе современные КПП появились в 17 школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе усиливают меры безопасности в школах перед началом нового учебного года. В 2026 году в 17 образовательных учреждениях установили 19 современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник городского управления образования Султан Бадыков.

Новые посты появились в школах №16, 5, 158, 121, 157, 38, 42, 114, 147, 155, 159, 130 и 94. Также современные КПП установили в новых школах №163, 164, 165 и 88. Теперь в 26 уфимских школах первой категории опасности работают современные контрольно-пропускные пункты.

В образовательных учреждениях также используются охранные сигнализации, системы управления эвакуацией, видеонаблюдение и контроль доступа. С 1 марта все общеобразовательные организации переведены на режим усиленной охраны. Для организации двухрежимной системы охраны город выделил дополнительные средства.

Всего новому учебному году в Уфе полностью подготовили 125 школ. За парты в них сядут более 140 тысяч учеников.

И.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил руководителям районов лично контролировать работу охранных предприятий и качество обеспечения безопасности образовательных учреждений.

Дополнительные меры принимают и для безопасности детей на дорогах. Как сообщил заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства города Ришат Исмагилов, на маршрутах к школам и детским садам установили светофоры вызывного типа.

Один из них появился на пересечении улиц Степана Халтурина и Левченко - на пути к школам №100 и 7 и детским садам №228, 237 и 30. Еще один светофор установили на улице Советов в микрорайоне Шакша по дороге к детскому саду №273. Также на маршрутах к шести образовательным учреждениям перед пешеходными переходами установили ростовые макеты детей. Они должны дополнительно привлечь внимание водителей и заставить их заранее снижать скорость.

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