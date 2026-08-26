В Уфе завершат восстановление дома на Гафури до наступления холодов

В Уфе восстановят пострадавшие от пожара квартиры в доме на Гафури. Фото: администрация Уфы.

В доме №54 на улице Гафури в Уфе продолжается восстановительный ремонт после пожара. Завершить работы планируют до наступления холодов. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава Ленинского района города Олег Котов.

Сейчас специалисты восстанавливают три квартиры и технический этаж. Также ведется ремонт парапета и крыши.

В подъезде №3 уже восстановили входную дверь, кроме того, в доме выполнили сантехнические работы и восстановили электроснабжение.

До начала основных ремонтных работ строители очистили пострадавшие квартиры от остатков после пожара и восстановили окна.

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