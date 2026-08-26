В Уфе мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей за побои дочери

Мужчина в Уфе заплатит 5 тысяч рублей за побои дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Калининского района Уфы привлекли к административной ответственности за побои несовершеннолетней дочери. Мужчина признал вину и получил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как установил суд, в августе вечером между 43-летним уфимцем и его несовершеннолетней дочерью произошла ссора. Во время конфликта мужчина нанес девочке телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, полученные повреждения не причинили вреда здоровью.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Потерпевшая и ее законный представитель сообщили, что претензий к нему не имеют.

Мировой судья назначил мужчине административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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