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НовостиОбщество26 августа 2026 12:00

В Уфе спасатели нашли мужчину, заблудившегося ночью в лесу

Ночная прогулка завела уфимца в лесную чащу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе мужчина отправился ночью в лес и не смог выбраться самостоятельно.

В Уфе мужчина отправился ночью в лес и не смог выбраться самостоятельно.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Ночная прогулка по лесу закончилась для 40-летнего жителя Уфы встречей со спасателями. Мужчина заблудился в лесном массиве в районе станции Воронки и самостоятельно выбраться из чащи не смог.

По словам спасателей, инцидент произошел поздно вечером. На поиски уфимца отправились спасатели Управления гражданской защиты города. Работать им пришлось в непростых условиях, так как поискам мешали темнота, бурелом, поваленные деревья и овраги. Несмотря на это, примерно через час прочесывания территории спасатели обнаружили заблудившегося мужчину.

Уфимец оказался жив и здоров. Медицинская помощь ему не потребовалась. Спасатели помогли мужчине выбраться из лесного массива.

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