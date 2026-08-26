В Уфе спасатели нашли мужчину, заблудившегося ночью в лесу

В Уфе мужчина отправился ночью в лес и не смог выбраться самостоятельно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Ночная прогулка по лесу закончилась для 40-летнего жителя Уфы встречей со спасателями. Мужчина заблудился в лесном массиве в районе станции Воронки и самостоятельно выбраться из чащи не смог.

По словам спасателей, инцидент произошел поздно вечером. На поиски уфимца отправились спасатели Управления гражданской защиты города. Работать им пришлось в непростых условиях, так как поискам мешали темнота, бурелом, поваленные деревья и овраги. Несмотря на это, примерно через час прочесывания территории спасатели обнаружили заблудившегося мужчину.

Уфимец оказался жив и здоров. Медицинская помощь ему не потребовалась. Спасатели помогли мужчине выбраться из лесного массива.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.