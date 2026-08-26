МЧС предупредило жителей Башкирии о непогоде

Башкирию ждут грозы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 27 августа ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Синоптики прогнозируют грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. При этом в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели призывают жителей республики подготовиться к непогоде. Во время грозы следует закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. С балконов и подоконников рекомендуют убрать вещи, которые может подхватить сильный ветер.

На улице во время непогоды лучше обходить шаткие строения, не находиться рядом с деревьями и сооружениями повышенного риска.

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