После пожара в «Даско Гарден» в Уфе проверят пожарную безопасность коммерческих объектов

На тушение пожара направили 72 человека и 24 единицы техники. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил усилить профилактическую работу с коммерческими объектами в сфере пожарной безопасности. Такое решение приняли после обсуждения последствий пожара в ресторанном комплексе «Даско Гарден».

Напомним, возгорание произошло вечером 24 августа в трехэтажном здании возле парка Гафури. Загорелась крыша мансардного типа.

Как сообщил 26 августа на оперативном совещании в мэрии начальник Управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин, огонь значительно повредил мансардный этаж вместе с имуществом и кровлей. Общая площадь повреждений составила 670 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек. Пострадавших нет.

Рустам Шарипов отметил, что городские службы сработали оперативно. При этом причины возгорания пока устанавливают дознаватели. Рассматриваются две версии - неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

И.о. главы администрации подчеркнул, что с коммерческими объектами общепита и торговли необходимо активнее проводить профилактическую работу, чтобы не допустить подобных происшествий. Также он отметил важность страхования таких объектов и регулярного проведения противопожарных мероприятий.

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