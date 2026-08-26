«Столько бегали, прыгали, ныряли»: актриса из Уфы выбыла из «Погони» за минуты до финиша

Актриса из Башкирии вылетела из телевизионной гонки в усадьбе Морозовка. Фото: ТНТ.

В воскресенье, 23 августа, на ТНТ вышел шестой выпуск второго сезона спортивного шоу «Погоня» (18+). 15 участников бегали, прятались и выполняли задания 80 минут, пытаясь не попасться команде ловцов в черных костюмах.

Среди известных бегунов была и уфимка, актриса театра и кино Татьяна Морозова. «Настрой на победу есть, будем сражаться», - заявила она перед стартом.

Забег проходил в усадьбе «Морозовка». Вместе с ней участвовали Денис Клявер, Максим Белбородов, Дмитрий Тарасов, Александра Головина, Сергей Матвиенко и другие.

Спустя 14 минут поймали первого участника. Татьяна, увидев второго пойманного, эмоционально воскликнула: «Ну капец, сейчас и до вас дойдет!». Но тут началась первая миссия: нужно было собрать пять животных по усадьбе и доставить их в скотный двор, чтобы увеличить стоимость минуты. Актриса успешно поймала утку и гуся, заметив: «Какая разница, нам всем нужно сделать единое дело». Миссию прошли, минута выросла до 10 000 рублей.

Следующее задание было с подвохом - позвонить ловцам и сдать координаты одного из участников за 50 000 рублей. Татьяна отказалась: «своих не сдают». Задание выполнила другая участница, Анастасия Крайнова.

Во второй миссии нужно было найти четыре цифры для кодового замка, который закрыл бы клетку с ловцами и поднял стоимость минуты до 15 000 рублей. Цифры нашли, код подобрали, цена выросла. На пит-стопе актриса получила 3 кг утяжеления от Крайновой, хотя сама в играх не участвовала.

В последней миссии предстояло отыскать четыре цифры под юбками девушек на территории усадьбы. Татьяна с улыбкой заметила: «Кто бы мог подумать, что я буду к девчонкам под юбки залазить», но миссию провалили, в игру запустили свежих ловцов.

За несколько минут до финала Татьяну поймали.

- Так глупо попасться! Столько бегали, прыгали, ныряли - и чего только не делали. Чудненько побегали, спасибо!, - сказала она.

До финиша дошли трое: Дмитрий Тарасов, Сергей Матвиенко и Ренат Мухамбаев. Они разделили 775 000 рублей.

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