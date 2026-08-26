В мэрии Уфы снова кадровые перестановки: назначен новый директор «СУРСИС»

Фото: Администрация Уфы

Марат Юнусов назначен директором муниципального учреждения «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» Уфы. Об этом рассказали в администрации города.

О назначении объявил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.

Марат Рифович родился 7 июля 1977 года в селе Бакаловка (Хайбуллинский район). Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства». Работал инженером-механиком, главным механиком и начальником административно-хозяйственного отдела в разных организациях. Последний год занимал должность главного инженера в МБУ «Служба по благоустройству Демского района Уфы».

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