Пропал без вести после выходных: разыскивается 29-летний уфимец

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Уфе пропал 29-летний Урал Гайнетдинов. Его местонахождение неизвестно со позавчерашнего дня – 24 августа. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Рост мужчины – 170 см, у него нормальное телосложение, темные волосы, и карие глаза. В момент исчезновения он был одет в светлую футболку, серые шорты и серые кроссовки.

Отряд просит откликнуться добровольцев. Любую информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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