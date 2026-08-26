Пойманы два нарушителя: росгвардейцы Башкирии подвели итоги рейдов против браконьеров

Фото: Росгвардия Башкирии

В Башкирии сотрудники Росгвардии провели рейды по охотничьим угодьям и выявили восемь нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В мероприятиях участвовали 48 сотрудников ведомства и 15 единиц служебного транспорта. Совместно с инспекторами Минэкологии они проверили 103 владельца оружия и досмотрели 72 транспортных средства. Рейды проходили в вечернее и ночное время. Из незаконного оборота изъяли два ружья и 19 патронов.

В Стерлибашевском районе остановили 57-летнего местного жителя: он перевозил охотничье ружье в расчехленном виде и с патроном в патроннике. Оружие изъяли, на нарушителя составили протокол. Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей и конфискация ружья.

В Чишминском районе 39-летний охотник застрелил утку без разрешения на добычу. В отношении него возбудили административное дело по статье «Нарушение правил охоты». Нарушителю грозит штраф до 4 тысяч рублей, конфискация орудий охоты и лишение права охотиться на срок до двух лет.

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