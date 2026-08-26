Выходной и отпуск: на какие меры поддержки с 1 сентября смогут рассчитывать пострадавшие в ЧС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со следующего вторника, 1 сентября, в России вступает в силу закон о трудовых гарантиях для работников, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда Башкирии.

Закон распространяется на тех, кто фактически проживает в домах, оказавшихся в зоне ЧС, и потерял имущество. Такие работники получат право на один оплачиваемый выходной день и пятидневный отпуск без сохранения заработной платы.

Для этого в Трудовой кодекс введена новая статья 186.1, а также внесены изменения в статью 128, которая регулирует предоставление административных отпусков.

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