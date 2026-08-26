На самолете из Уфы в Хургаду в полете произошло ЧП: ситуацию спас врач из Башкирии

Фото: Аккаунт Ильгиза Мустафина в соцсетях // Алексей БУЛАТОВ

Анестезиолог-реаниматолог из Башкирии Ильгиз Мустафин спас пассажирку на борту самолета. Подробности рассказали в Месягутовской центральной районной больнице.

В ночь с 21 на 22 августа во время рейса Уфа – Хургада одной из пассажирок стало плохо: она потеряла сознание, давление резко упало. Экипаж обратился к пассажирам с просьбой откликнуться врачу. Мустафин летел этим рейсом в отпуск и сразу пришел на помощь.

Врач оценил состояние женщины и стабилизировал ее самочувствие прямо в воздухе. Ситуация была настолько серьезной, что командир воздушного судна уточнял, нужна ли экстренная посадка. Благодаря действиям доктора в ней не возникло необходимости. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Хургаде.

Для Ильгиза Флорисовича а это уже не первый случай: ранее ему также приходилось оказывать помощь пассажиру на борту самолета.

– Гордимся нашими врачами, которые остаются профессионалами в любой ситуации – не только в стенах больницы, но и на высоте нескольких тысяч метров, – заявили в Месягутовской ЦРБ.

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