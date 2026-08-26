Погибли четверо детей: последствия ЧП в Башкирии

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Башкирии в пожарах погибли 122 человека, среди них четверо детей. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Всего с января зафиксировано более 4200 пожаров. В ведомстве напомнили основные правила безопасности. В каждой комнате нужно установить пожарный извещатель и регулярно проверять его работу. Электроприборы нельзя оставлять включенными без присмотра, сеть – перегружать, а курить в помещении, особенно в постели, – категорически не рекомендуется. Детей стоит заранее научить правилам безопасности и объяснить, как вести себя при пожаре.

– При первых признаках пожара немедленно звоните 112. Ваша внимательность – лучшая защита. Берегите себя и своих близких! – заявили в ГК ЧС.

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