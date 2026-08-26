Косметолог из Уфы изуродовала клиентку во время подтяжки лица: последствия «процедуры» необратимы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет косметолог, которая причинила клиентке тяжкий вред здоровью. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

В ноябре 2021 года предпринимательница без лицензии на медицинскую деятельность провела уфимке процедуру подтяжки лица с использованием незарегистрированного оборудования. Это привело к деформации мягких тканей лица. Позднее обвиняемая сделала клиентке инъекцию специального препарата, несмотря на имевшиеся противопоказания.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что повреждения носят неизгладимый характер и оцениваются как тяжкий вред здоровью.

На косметолога завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Все материалы направлены в суд.

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