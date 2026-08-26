Обманул страховой фонд на десятки тысяч рублей: житель Сургута поймали на взятке и мошенничестве в Башкирии

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Сургута предстанет перед судом в Башкирии. Подробности рассказали в прокуратуре республики.

Согласно версии следствия, с марта по сентябрь прошлого года мужчина давал взятки врачу-терапевту больницы в Баймакском районе. Взамен врач, не проводя обследование, оформлял фиктивные листки нетрудоспособности. На основании этих документов обвиняемому начислили и выплатили пособие по временной нетрудоспособности на сумму в более чем 75 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Дача взятки» и «Мошенничество при получении выплат». Он признал вину. Все материалы направили в Баймакский районный суд.

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