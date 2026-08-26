Массовое ДТП в Уфе: 18-летний мотоциклист с тяжелыми травмами в больнице

Фото: ГАИ Башкирии

В Уфе молодой мотоциклист пострадал в аварии с участием двух автомобилей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло вчера около 22:00 на улице Сельская Богородская. 36-летний водитель Toyota двигался со стороны улицы Маршала Жукова в направлении улицы Георгия Мушникова. При перестроении он столкнулся с мотоциклом, которым управлял 18-летний парень.

От удара мотоцикл выбросило на встречную полосу, где он врезался в движущийся навстречу Mercedes, за рулем которой был 33-летний мужчина.

– В результате ДТП – водитель мотоцикла с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Подробности дорожной аварии уточняются, – сообщает ГАИ.

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