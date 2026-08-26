Мать двоих детей оставили без пособий: в Башкирии добились справедливости для семьи

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В Башкирии прокуратура добилась через суд выплаты пособий для матери двоих детей. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

36-летняя жительница Октябрьского, воспитывающая детей 12 и 14 лет, в ноябре прошлого года обратилась за назначением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Ей отказали из-за неправильно рассчитанного среднедушевого дохода семьи.

Женщина обратилась в прокуратуру города. Прокурор подал в суд иск о признании права на получение меры социальной поддержки. Инстанция удовлетворила требования.

– Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.

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