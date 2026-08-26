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НовостиПроисшествия26 августа 2026 4:35

Смертельное ДТП на трассе в Башкирии: «Лада» задавила косулю

На трассе Магнитогорск – Сибай автомобиль насмерть сбил косулю
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Минэкологии Башкирии

Фото: Минэкологии Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом рассказали в Министерстве природопользования и экологии республики.

Инцидент случился на трассе Магнитогорск – Сибай. В результате столкновения косуля погибла. Ущерб охотничьим ресурсам республики оценен в 40 тысяч рублей.

Минэкологии призвало водителей быть особенно внимательными на лесных участках дорог и соблюдать скоростной режим.

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