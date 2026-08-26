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НовостиПроисшествия26 августа 2026 4:20

В Башкирии потушили семь природных пожаров: загорелись леса и трава

В Башкирии случилось семь природных пожаров
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии за минувши сутки произошло семь природных пожаров. Об этом рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Два очага лесных пожаров зарегистрировали в Зианчуринском районе. Еще пять загораний сухой растительности произошли в Баймакском, Давлекановском, Зианчуринском, Зилаирском и Мелеузовском районах.

По данным ГК ЧС, с начала 2026 года в республике возникло 20 очагов лесных пожаров на общей площади более 94 гектаров. Также произошло 239 загораний сухой растительности на общей площади более 672 гектаров.

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