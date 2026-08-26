Дожди и похолодание до +3 градусов: как Башкирия встретит последние рабочие дни лета

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последняя рабочая неделя лета в Башкирии завершится дождями и резким похолоданием. Такой прогноз дал Башгидрометцентр.

Сегодня, 26 августа, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный умеренный, при грозах – порывистый. Днем температура составит +21, +26°.

Завтра, 27 августа, дожди усилятся – они охватят большую часть республики. Исключение – юго-восток, там осадков почти не будет. Ветер сменится на северо-западный и северный. Ночью температура опустится до +7, +12°, днем потеплеет до +15, +20°, на юго-востоке – до +25°.

В пятницу, 28 августа, похолодает еще сильнее. Местами пройдут небольшие дожди, ветер северо-западный умеренный. Ночью температура упадет до +3, +8°, днем не поднимется выше +13, +18°.

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