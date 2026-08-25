«Свести к минимуму риски коммунальных аварий»: в Башкирии создают цифрового двойника системы теплоснабжения

В Башкирии прошло первое заседание Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

Совет учредили в мае по поручению президента России Владимира Путина. По словам Хабирова, искусственный интеллект планируют внедрить в медицину, сельское хозяйство, дорожное хозяйство, ЖКХ и госуправление. Цель – передать рутинные задачи машинам и высвободить ресурсы для экспертной работы.

В первую очередь изменения затронут систему документооборота в органах власти и Центр управления республики. Также создадут Центр компетенций по цифровой трансформации госуправления.

Один из первых пилотных проектов запустят в Белорецке – там создают цифровой двойник системы теплоснабжения. Он позволит анализировать состояние инфраструктуры, выявлять уязвимые участки сетей и снизить риск коммунальных аварий. Если эксперимент окажется успешным, опыт распространят на другие города и районы республики.

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