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НовостиОбщество25 августа 2026 18:08

Исчез посреди выходных: уже три дня не прекращаются поиски жителя Салавата

В Башкирии уже три дня ищут пропавшего жителя Салавата
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии разыскивают 54-летнего Владислава Хатмуллина из Салавата. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал в минувшую субботу – 22 августа. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, черные волосы с проседью, карие глаза. В момент исчезновения был одет в темно-синюю кофту, серую футболку, темные брюки и темно-синие кроссовки.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 или 112. Отряд также ждет добровольцев для участия в поисках.

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