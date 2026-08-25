Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали участников несанкционированных заездов. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии подростков задержали за уличные мотогонки в Ишимбае

Вечером молодежь устроила в Ишимбае так называемый «Kill Street» – несанкционированные уличные заезды на мотоциклах. Инспекторы выставили дополнительные экипажи и задержали двух участников. Оба оказались несовершеннолетними.

На подростков составили протоколы по статье «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». Штраф по ней составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Их родителей привлекли к ответственности по той же статье за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав, – им грозит штраф в 30 тысяч рублей.

– Такие истории – это всегда сигнал к диалогу. Поговорите со своими детьми о том, что действительно важно, а где проходит грань между смелостью и глупостью. Ведь иногда один разговор может уберечь от больших проблем, – отметил Севастьянов.

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