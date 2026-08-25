В Уфе навела порядок в школе – но только после вмешательства прокуратуры

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одной из школ Октябрьского района Уфы провели ремонт – после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура проверила школу после того, как в интернете появилась информация о ненадлежащем состоянии помещений. К проверке привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Они выявили неисправности сантехники, дефекты потолков, стен и перегородок.

Директора школы привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей».

– Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования нарушения устранены, проведен ремонт, – заявили в надзорном ведомстве.

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