«Сердца наших пятерых детей обожжены недетской болью»: в Уфе простятся погибшим на СВО командиром

Фото: Аккаунт Ярослава Андрющенко в соцсетях

В Уфе простятся со старшим лейтенантом Ярославом Андрющенко, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала супруга военнослужащего – Зиля.

Ярослав Андрющенко служил командиром десантно-штурмового взвода. На СВО он ушел в ноябре 2023 года. За время службы получил два тяжелых ранения, был награжден медалями Суворова и Жукова.

Андрющенко – кандидат социологических наук, автор книг о демографии и рождаемости. Был лауреатом премии «Отцовское признание» от Общественной палаты России и кавалером награды «Отцовская доблесть» от Общественной палаты Башкирии. Его семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2025».

– Сегодня мое сердце разорвано на части, а сердца наших пятерых детей обожжены недетской болью. Мы больше никогда не сможем его обнять. Никогда не услышим его голос за нашим большим семейным столом, не почувствуем крепость его плеча. Эта мысль режет без ножа. Но даже сейчас, сквозь леденящую тоску, мы стоим с высоко поднятой головой. Потому что мы – семья Героя, – написала в соцсетях Зиля Андрющенко.

Прощание с Ярославом Андрющенко пройдет завтра в 10:00 в Уфе – в зале театра «Нур».

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