Ущерб на 21 миллион: в Башкирии незаконно вырубили более тысячи кубов леса

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дуванском районе Башкирии арендатор лесных насаждений незаконно вырубил деревья почти на 1,2 тысячи кубометров. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство проверило, как соблюдается законодательство на территории Ярославского участкового лесничества. Выяснилось, что арендатор незаконно вырубил деревья различных пород. Ущерб лесному фонду оценили в 21 миллион рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Прокуратура контролирует ход расследования.

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