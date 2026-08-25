На сутки запирал в машине и гараже: уфимец делал пленницей свою жену и вымогал у нее полмиллиона

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Калининский районный суд Уфы заключил под стражу 36-летнего мужчину. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По данным ведомства, c ноября 2025 по февраль этого года, а также в прошлом месяце мужчина из корыстных побуждений похищал свою бывшую супругу. Он обманом и угрозами забирал женщину и удерживал в квартире, гараже и автомобиле – от нескольких часов до суток.

– Обвиняемый под угрозой применения насилия, а также с применением насилия выдвинул потерпевшей требование о передаче ему денежных средств в размере 450 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба судов.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Суд постановил заключить уфимца под стражу на три месяца – до 21 октября.

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