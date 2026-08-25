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НовостиОбщество25 августа 2026 13:30

В Башкирии введут запрет на продажу алкоголя в магазинах: он будет длится целый день

В Башкирии 1 сентября в магазинах не получится купить алкоголь
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ровно через неделю, 1 сентября, в Башкирии запретят продавать алкоголь во всех магазинах. Об этом напомнило Министерство торговли и услуг республики.

Ограничение действует на основании регионального закона о регулировании оборота алкогольной продукции. Запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары – там купить алкоголь будет можно.

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