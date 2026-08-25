Пьяный подросток на «Ниве» погубил 13-летнего мальчика: ему избрали меру пресечения

Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии Кушнаренковский районный суд постановил отправить под домашний арест 16-летнего жителя Уфимского района. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

На прошлой неделе на молодого человека завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами».

Напомним, в минувшую пятницу, 21 августа, ночью подросток, будучи пьяным и не имея водительских прав, сел за руль «Нивы». На дороге Султанаево – Шарипово он не справился с управлением, машина попала в кювет и перевернулась.

Всего в авто было шесть человек – все несовершеннолетние. Один из них – 13-летний мальчик – скончался на месте. Еще четверо детей в возрасте от 12 до 14 лет были госпитализированы.

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