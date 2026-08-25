Премиумные авто задешево распродадут в Башкирии: купить их сможет каждый уже в сентябре

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба судебных приставов Башкирии передала арестованное имущество должников на принудительную реализацию. Автомобили, изъятые в рамках исполнительных производств, выставлены на торги. Об этом рассказала пресс-служба ФССП республики.

Заявки будут рассматривать 7 сентября, торги пройдут 11 сентября. Среди лотов:

– Toyota Camry 2007 года за 768,5 тысячи рублей из Уфы;

– Sollers 2023 года за 1,8 миллиона рублей из Белебея;

– Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC 2014 года за 1,6 миллиона рублей из Уфы;

– грузовой ГАЗ А21R32 2018 года за 1,2 миллиона рублей из Салавата;

– Skoda Octavia 2012 года за 712 тысяч рублей из Межгорья;

– прицеп ЧМЗАП 2016 года за 1,1 миллиона рублей.

Участниками торгов могут стать все желающие. С полным перечнем имущества и информацией о торгах можно ознакомиться на сайте «ГИС Торги».

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