Брали телефоны и наутек: уфимцы-подростки ограбили маркетплейс на четверть миллиона

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Кировский районный суд Уфы вынес приговор двум 16-летним подросткам за хищение заказов из пунктов выдачи маркетплейса. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В октябре прошлого года молодые люди с помощью аккаунтов, зарегистрированных на третьих лиц, заказывали мобильные телефоны в пункты выдачи. Получив товар, они скрывались с места преступления, не оплатив заказ. Украденные гаджеты продавали, а деньги тратили по своему усмотрению. Причиненный ущерб оценили в более чем 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Подростки признали вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 2 лет и 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год и полтора года.

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