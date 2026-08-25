Подросток из Башкирии спустил 55 тысяч рублей отчима на онлайн-игрушку: возбуждено уголовное дело

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Миякинском районе Башкирии перед судом предстанет 17-летний подросток – он обвиняется в краже. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

В конце минувшего мая молодой человек взял банковскую карту спящего отчима и привязал ее к аккаунту в онлайн-игре на своем смартфоне. В течение нескольких дней он покупал платный внутриигровой контент, перехватывая на телефоне родственника SMS-коды подтверждения операций. В одном случае перевел деньги на карту третьего лица. Всего он похитил 54,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Следователи собрали доказательственную базу, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

СК призывает родителей внимательно относиться к безопасности банковских карт и мобильных устройств, а также контролировать увлечения детей онлайн-играми со встроенными покупками.

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