В Башкирии хладнокровно убили животное: виновного нашли, он предстал перед судом

В Башкирии суд обязал браконьера возместить ущерб за незаконную охоту в Кармаскалинском районе. Об этом рассказали в Министерстве природопользования и экологии республики.

В охотничьих угодьях муниципалитета обнаружили тушу лося с огнестрельным ранением. В ходе следственных мероприятий установили виновного – он признал свою вину.

Минэкологии республики признали потерпевшим по делу, ведомство подало иск о взыскании ущерба. Гафурийский межрайоный суд удовлетворил требования в полном объеме и взыскал с браконьера 240 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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