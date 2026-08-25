В Башкирии подросток-питбайкер насмерть сбил мальчика: возбуждено уголовное дело

Фото: СКР

В Башкирии возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Сегодня около 04:00 на втором километре дороги Карамалы-Губеево – Метевтамак 16-летний подросток без водительских прав ехал на питбайке Motoland и наехал на троих детей, шедших по обочине. 14-летний мальчик погиб на месте, двое подростков 16 и 17 лет получили травмы и были госпитализированы. Водитель скрылся с места аварии, однако вскоре его задержала полиция.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Следствие также проверяет факт вовлечения несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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