В Уфе самые высокие зарплаты оказались у работников добывающей отрасли

Общепит и гостиницы стали самыми низкооплачиваемыми сферами в Уфе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе самой низкооплачиваемой сферой по итогам первого полугодия 2026 года стали гостиничный бизнес и общественное питание. Средняя номинальная зарплата здесь составила 54,9 тысячи рублей. Такие данные привел профессор Уфимского университета науки и технологий, экономист Рустем Ахунов со ссылкой на статистику Башстата.

Самые высокие зарплаты в Уфе за первые шесть месяцев года зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых. В среднем работники отрасли получали 145,3 тысячи рублей в месяц.

На втором месте оказалась профессиональная, научная и техническая деятельность - 129,6 тысячи рублей. В финансовой сфере средняя зарплата составила 126,6 тысячи рублей, а в сфере информации и связи - 125,8 тысячи.

В нижней части зарплатного рейтинга оказались гостиничный бизнес и общественное питание. Средняя номинальная зарплата работников этих сфер составила 54,9 тысячи рублей.

Ненамного выше показатель в административной деятельности - 62,3 тысячи рублей. В сфере водоснабжения средняя зарплата достигла 70,9 тысячи, а в образовании - 76,1 тысячи рублей. При этом зарплата работников образования оказалась почти на 23% ниже среднегородского показателя.

Все приведенные данные относятся к номинальной начисленной заработной плате за январь-июнь 2026 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.