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НовостиОбщество25 августа 2026 9:30

Грозы, туман и сильный ветер: Башкирию ждет опасная погода

В Башкирии объявили предупреждение из-за гроз и пожароопасности
Дарья КИНЗИКЕЕВА
МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и чрезвычайной пожароопасности.

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и чрезвычайной пожароопасности.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 26 августа ожидается неблагоприятная погода. Местами по республике прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, ночью и утром возможен туман с видимостью 500 метров и менее.

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Днем в отдельных территориях возможен град.

Ветер будет западным, умеренным, днем местами усилится до сильного. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, днем - +19...+24. На юго-востоке республики воздух прогреется до +25 градусов.

Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность во время грозы и учитывать высокую пожароопасность.

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