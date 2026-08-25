Жительница Башкирии зарезала мужа во время застолья

Женщина из Белебея получила срок за убийство супруга. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Белебее суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве супруга. Женщина получила 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как установил суд, преступление произошло в марте 2026 года во время распития спиртного. Между супругами возник конфликт. В ходе ссоры женщина выхватила нож из руки мужа и ударила его в область грудной клетки.

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Подсудимая признала вину. Белебеевский городской суд назначил ей 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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