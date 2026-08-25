Нового начальника управления образования назначили в Уфе

В Уфе назначили нового руководителя управления образования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе назначили нового начальника управления образования. Должность занял Султан Бадыков, ранее занимавший пост заместителя главы администрации Советского района города.

О кадровом решении сообщил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов на городском совещании по вопросам образования.

Султан Бадыков родился 28 мая 1985 года в городе Чардара в Казахстане. Он окончил Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы по специальности «Математика с дополнительной специальностью информатика». Также прошел профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании».

Трудовую деятельность в системе образования Бадыков начинал учителем информатики в уфимской гимназии №3. Позже он возглавил лицей №21, а затем стал заместителем начальника управления образования администрации Уфы.

С октября 2024 года Султан Бадыков занимал должность заместителя главы администрации Советского района Уфы.

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