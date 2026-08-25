Полмиллиона школьников Башкирии 1 сентября сядут за парты

Более 40 тысяч первоклассников пойдут в школы Башкирии 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 1 сентября за парты сядут 502 тысячи школьников. В их числе 41 тысяча первоклассников, которые в этом году впервые начнут учебу. Такие данные на оперативном совещании в правительстве республики привел министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

В новый учебный год вузы республики также примут 119 тысяч студентов. Из них 33 тысячи впервые станут студентами. Так, всего в школах и вузах Башкирии новый учебный год начнут более 620 тысяч человек.

Напомним, на прошлой неделе в Ишимбае прошло республиканское совещание работников образования. На нем определили основные приоритеты развития системы образования региона на новый учебный год.

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