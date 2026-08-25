Уфимка на велосипеде добралась до Северного Ледовитого океана

Уфимка добралась до Северного Ледовитого океана спустя 48 дней после старта. Фото: личный архив.

Жительница Уфы Ксения Салазанова завершила велопутешествие к Северному Ледовитому океану. До конечной точки маршрута она добралась спустя 48 дней после старта.

Велопутешественница отправилась из Уфы 7 июля. Все это время она преодолевала маршрут на велосипеде, ночевала в палатке и иногда останавливалась у знакомых.

Теперь Ксения планирует возвращаться в Башкирию уже не на велосипеде. Обратно она собирается добраться на поезде через Вологду.

Для Ксении это не первый дальний велопоход. В прошлом году она проехала 840 километров по Сахалину - от северной части острова до Южно-Сахалинска.

О завершении нынешнего путешествия уфимка рассказала в своих социальных сетях.

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