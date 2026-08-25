В Башкирии за сутки зарегистрировали два возгорания сухой травы

В Башкирии за сутки пожарные тушили два очага сухой травы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали два случая возгорания сухой травы. Очаги появились в Калтасинском районе и Сибае, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В Сибае огонь распространился на территории частного подворья. Второй случай зафиксировали в Калтасинском районе.

С начала 2026 года в Башкирии зарегистрировали 18 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 91 гектар.

Кроме того, с начала года в республике произошло 234 возгорания сухой растительности. Огонь распространился на площади более 668 гектаров.

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