В Башкирии за сутки зарегистрировали два возгорания сухой травы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали два случая возгорания сухой травы. Очаги появились в Калтасинском районе и Сибае, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
В Сибае огонь распространился на территории частного подворья. Второй случай зафиксировали в Калтасинском районе.
С начала 2026 года в Башкирии зарегистрировали 18 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 91 гектар.
Кроме того, с начала года в республике произошло 234 возгорания сухой растительности. Огонь распространился на площади более 668 гектаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.