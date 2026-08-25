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НовостиОбщество25 августа 2026 6:30

В Уфе разыскивают 34-летнего мужчину, пропавшего в июле

Жителя Уфы не могут найти больше месяца
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пропавший в июле житель Уфы может нуждаться в медицинской помощи.

Пропавший в июле житель Уфы может нуждаться в медицинской помощи.

В Уфе разыскивают 34-летнего Азата Гарипова, который пропал еще 8 июля. С этого дня его местонахождение остается неизвестным, сообщили в поисково-спасательном отряде «БаРС». Поисковики отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы и карие глаза.

В день исчезновения Азат Гарипов был одет в синюю футболку, черные шорты и черные сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (937) 310-21-12 или по номеру 112.

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