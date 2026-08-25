В «Салават Юлаев» перейдет канадский нападающий Мэтью Маджо

Уфимский клуб подписывает бывшего проспекта «Нью-Йорк Айлендерс». Фото: ХК «СЮ».

В «Салават Юлаев» может перейти 23-летний канадский нападающий Мэтью Маджо. По информации хоккейного обозревателя Артура Хайруллина, стороны договорились о контракте сроком на один сезон. За год в уфимском клубе форвард должен заработать 40 миллионов рублей.

Маджо был выбран на драфте НХЛ клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 2022 году. Год спустя нападающий подписал с командой трехлетний контракт новичка, однако в официальных матчах Национальной хоккейной лиги так и не сыграл.

При этом на молодежном уровне канадец успел добиться серьезных результатов. Выступая в хоккейной лиге Онтарио, Маджо установил рекорд по набранным очкам и получил сразу несколько индивидуальных наград. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером OHL, а также был признан самым ценным игроком лиги.

После перехода во взрослый хоккей форвард выступал за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ - «Бриджпорт». В сезоне-2023/24 он провел 61 матч и набрал 27 очков, забросив 16 шайб и сделав 11 результативных передач.

Следующий чемпионат оказался для канадца менее результативным. За 60 встреч Маджо записал на свой счет 19 очков - семь голов и 12 передач. Напомним, что минувший сезон стал для нападающего лучшим в АХЛ по количеству набранных очков. Маджо сыграл 63 матча, забросил 12 шайб и 21 раз ассистировал партнерам.

Всего за время выступлений в АХЛ 23-летний форвард провел 187 матчей и набрал 81 очко - 35 голов и 46 результативных передач.

После завершения контракта с «Нью-Йорк Айлендерс» Маджо получил статус неограниченно свободного агента. Теперь продолжить карьеру канадец может в КХЛ в составе уфимского «Салавата Юлаева».

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