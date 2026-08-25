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НовостиОбщество25 августа 2026 5:30

В Башкирии спасатели эвакуировали с водохранилища ребенка и двух взрослых

На Нугушском водохранилище спасли ребенка и двух взрослых на неисправной лодке
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На Нугушском водохранилище спасли отдыхающих.

На Нугушском водохранилище спасли отдыхающих.

Во время профилактического рейда на Нугушском водохранилище спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям заметили троих отдыхающих, которые оказались в опасной ситуации.

По словам спасателей, в резиновой полуспущенной лодке находились двое взрослых и ребенок. При этом на людях не было спасательных жилетов. В таком состоянии выход на воду создавал угрозу их жизни.

Спасатели оперативно эвакуировали всех троих на берег. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.

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