В Башкирии спасатели эвакуировали с водохранилища ребенка и двух взрослых

На Нугушском водохранилище спасли отдыхающих.

Во время профилактического рейда на Нугушском водохранилище спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям заметили троих отдыхающих, которые оказались в опасной ситуации.

По словам спасателей, в резиновой полуспущенной лодке находились двое взрослых и ребенок. При этом на людях не было спасательных жилетов. В таком состоянии выход на воду создавал угрозу их жизни.

Спасатели оперативно эвакуировали всех троих на берег. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.

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