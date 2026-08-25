В Башкирии прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с подростками

В Башкирии прокуратура проверит ДТП, в котором погиб ребенок.

Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с подростками в Туймазинском районе Башкирии. Авария произошла сегодня около 04:00 на 2-м километре дороги Карамалы-Губеево - Метевтамак.

По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка наехал на компанию несовершеннолетних. В результате аварии погиб 14-летний мальчик. Еще двое подростков в возрасте 16 и 17 лет получили различные травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов.

Прокуратура установит причины и обстоятельства аварии, а также проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и требований безопасности дорожного движения.

По итогам проверки при наличии оснований надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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