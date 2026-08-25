В Уфе «номинальный» директор получил условный срок за подставную фирму

«Директор» за 20 тысяч рублей получил условный срок в Башкирии. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 39-летнего жителя Благовещенского района осудили за участие в регистрации подставного руководителя коммерческой организации. За свою роль в схеме мужчина получил 20 тысяч рублей.

Как установил суд, в апреле 2025 года к нему обратился неизвестный и предложил стать номинальным директором уже существующей компании. Мужчина согласился, хотя знал, что фактически управлять организацией и заниматься ее финансово-хозяйственной деятельностью не будет.

После этого они подготовили необходимые документы и передали их в регистрирующий орган. На основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесли данные о смене директора и учредителя компании. За участие в оформлении фиктивного руководителя мужчина получил 20 тысяч рублей.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Мужчину признали виновным в представлении в регистрирующий орган сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также по иску прокуратуры с осужденного взыскали доход, полученный в результате преступления.

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